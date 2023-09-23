Буданов рассказал, как Украина будет использовать танки Abrams

Он заявил, что Украина "с нетерпением ждет" танков, но будут использовать их очень осторожно - только для хорошо разработанных операций.

"Потому что если они используются на передовом и просто в общевоенном бою, они не проживут слишком долго. Их нужно использовать в тех прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", - сказал Буданов.

Abrams для Украины

США планируют передать Украине танк Abrams версии M1A1. В марте в Пентагоне заявляли, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года, после чего на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что эти танки не будут участвовать в нынешнем контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

А 21 сентября представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что передача танков состоится уже в ближайшие дни и недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.