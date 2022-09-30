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Буданов розповів, хто мав стати наступним "президентом" України

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П'ятниця 30 вересня 2022 22:23
Буданов розповів, хто мав стати наступним "президентом" України Фото: Екс-президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні володіли інформацією, кого у Кремлі хотіли зробити "президентом" у разі захоплення Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУР МО України Кирила Буданова в ефірі національного телемарафону.

"Я якраз маю відповідь абсолютно чітку. Можливо, це вас здивує, але на той момент вони цього рішення не прийняли", - заявив Буданов.

За його словами, росіяни мали кілька варіантів, хто має стати, але фінального не було.

"Один з найбезглуздіших, як на мене, це варіант з поверненням Януковича, його насправді готували до цього. Ми мали досить гарну агентурну інформацію з його середовища", - додав очільник розвідки.

Проте за інформацією Буданова, Янукович не дуже був радий цій ідеї, але такий варіант був.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент РФ Володимир Путін хоче повернути в Україну екс-президента Віктора Януковича.

Проте в Офісі президента відреагували на ідею Кремля "запустити" Януковича проти України. Там це назвали демонстрацією тотального незнання РФ реальних настроїв в Україні.

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