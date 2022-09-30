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Буданов рассказал, кто должен был стать следующим "президентом" Украины

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 22:23
Буданов рассказал, кто должен был стать следующим "президентом" Украины Фото: Экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине владели информацией, кого в Кремле хотели сделать "президентом" в случае захвата Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова в эфире национального телемарафона.

"У меня как раз есть ответ абсолютно четкий. Возможно, это вас удивит, но на тот момент они этого решения не приняли", - заявил Буданов.

По его словам, у россиян было несколько вариантов, кто должен стать, но финального не было.

"Один из самых бессмысленных, по-моему, это вариант с возвращением Януковича, его на самом деле готовили к этому. У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его среды", - добавил глава разведки.

Однако по информации Буданова, Янукович не очень рад этой идее, но такой вариант был.

Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин хочет вернуть в Украину экс-президента Виктора Януковича.

Однако в Офисе президента отреагировали на идею Кремля "запустить" Януковича против Украины. Там это назвали демонстрацией тотального незнания РФ реальных настроений в Украине.

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