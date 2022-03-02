Путин хочет вернуть в Украину Януковича, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин хочет вернуть беглого президента Виктора Януковича в Украину. Янукович сейчас находится в белорусской столице Минске и готовится к спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП .

В то же время в разведке не исключают, что в ближайшее время может быть опубликовано обращение от имени Януковича к украинскому народу.

По данным источника издания в украинской разведке, Кремль готовит информационную операцию или акции по возвращению в Украину Януковича.

Напомним, Виктор Янукович во время революции Достоинства сбежал из Украины. С 2014 года он скрывается в российском Ростове. Все эти годы политик на людях появляется нечасто.

Он провел несколько пресс-конференций, но за последние более полугода от него ничего не слышно. Только несколько заявлений в письменном виде через адвокатов.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене, в частности, путем обращения в 2014 году к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину. В прошлом году приговор был подтвержден Верховным судом.