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Путин хочет вернуть в Украину Януковича, - СМИ

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Среда 02 марта 2022 11:29
Путин хочет вернуть в Украину Януковича, - СМИ Фото: беглый президент Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин хочет вернуть беглого президента Виктора Януковича в Украину. Янукович сейчас находится в белорусской столице Минске и готовится к спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП.

По данным источника издания в украинской разведке, Кремль готовит информационную операцию или акции по возвращению в Украину Януковича.

В то же время в разведке не исключают, что в ближайшее время может быть опубликовано обращение от имени Януковича к украинскому народу.

Напомним, Виктор Янукович во время революции Достоинства сбежал из Украины. С 2014 года он скрывается в российском Ростове. Все эти годы политик на людях появляется нечасто.

Он провел несколько пресс-конференций, но за последние более полугода от него ничего не слышно. Только несколько заявлений в письменном виде через адвокатов.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене, в частности, путем обращения в 2014 году к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину. В прошлом году приговор был подтвержден Верховным судом.

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