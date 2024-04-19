Буданов розповів, чим Україна знищує стратегічну авіацію РФ

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, у результаті успішної операції ГУР МО України у взаємодії з Повітряними силами вперше за час повномасштабного вторгнення знищено дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна, Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також наголосив, що збиття російського літака може вплинути на ситуацію в Одеській області.

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