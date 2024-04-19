Буданов рассказал, чем Украина уничтожает стратегическую авиацию РФ

Напомним, что сегодня, 19 апреля, в результате успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые за время полномасштабного вторжения уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также подчеркнул, что сбыт российского самолета может повлиять на ситуацию в Одесской области.

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