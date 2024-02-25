Буданов: режим в Росії не розхитається сам по собі без нашої допомоги

Режим в Російській Федерації не розхитається без зовнішньої допомоги. Його існування буде потенційною безпекою для світу в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Не слід вірити, що режим в Росії розхитається сам по собі. Цього не відбудеться без нашої допомоги. Наявність цього режиму, що є зараз, буде постійною небезпекою для світу в майбутньому. Ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже, думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події у РФ", - заявив керівник ГУР.

Буданов додав, що чим більше Росія веде війну, тим більше подій відбуватиметься на її території. Зокрема це стосується українських операцій, темпи яких лише нарощуватимуться.

"Поки війна триває у нас, поти будуть проблеми у РФ", - пояснив Буданов.

Протести в Росії

У Москві 3 лютого відбулася акція протесту дружин мобілізованих солдатів "Путь домой". Її учасники вимагають повернути російських солдат додому з війни в Україні. Кремль піддав акцію жорсткій цензурі, деяких її учасників затримала поліція.

Ще одна акція протесту відбулась 10 лютого не лише в Москві, а й у Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі.

Бунт Пригожина та реакція кремлівського режиму

Наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував влаштувати заколот у Росії. Його найманці вирушили на Москву, проте дістатися до неї так і не змогли. Після переговорів з Олександром Лукашенком ватажок "вагнерівців" заявив, що розвертає свої війська, а сам нібито їде до Білорусі.

23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання: