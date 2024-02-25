ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов: режим в Росії не розхитається сам по собі без нашої допомоги

Неділя 25 лютого 2024 15:40
UA EN RU
Буданов: режим в Росії не розхитається сам по собі без нашої допомоги Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Режим в Російській Федерації не розхитається без зовнішньої допомоги. Його існування буде потенційною безпекою для світу в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Не слід вірити, що режим в Росії розхитається сам по собі. Цього не відбудеться без нашої допомоги. Наявність цього режиму, що є зараз, буде постійною небезпекою для світу в майбутньому. Ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже, думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події у РФ", - заявив керівник ГУР.

Буданов додав, що чим більше Росія веде війну, тим більше подій відбуватиметься на її території. Зокрема це стосується українських операцій, темпи яких лише нарощуватимуться.

"Поки війна триває у нас, поти будуть проблеми у РФ", - пояснив Буданов.

Протести в Росії

У Москві 3 лютого відбулася акція протесту дружин мобілізованих солдатів "Путь домой". Її учасники вимагають повернути російських солдат додому з війни в Україні. Кремль піддав акцію жорсткій цензурі, деяких її учасників затримала поліція.

Ще одна акція протесту відбулась 10 лютого не лише в Москві, а й у Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі.

Бунт Пригожина та реакція кремлівського режиму

Наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував влаштувати заколот у Росії. Його найманці вирушили на Москву, проте дістатися до неї так і не змогли. Після переговорів з Олександром Лукашенком ватажок "вагнерівців" заявив, що розвертає свої війська, а сам нібито їде до Білорусі.

23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання:

  • розвитку й майбутнього армії України;
  • запровадження сучасних технологій;
  • вступу України до Європейського союзу та НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним