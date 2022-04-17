ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Буданов о решающей битве РФ: хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 20:59
Буданов о решающей битве РФ: хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне усиленно готовятся к решающей битве, которая развернется на востоке страны, стараясь успеть к Пасхе. Он добавил, что у оккупантов ничего не получится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в эфире общенационального телемарафона.

"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в известной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки.

По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у оккупантов возможны временные тактические победы.

"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, до Пасхи они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.

Напомним, США намерены ускорить доставку Украине боеприпасов для подготовки к битве на Донбассе.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдавать Донбасс ради окончания войны с Россией никто не собирается.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Главное управление разведки Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев