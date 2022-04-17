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Буданов про вирішальну битву РФ: хочуть встигнути до Великодня, але нічого у них не вийде

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 20:59
Буданов про вирішальну битву РФ: хочуть встигнути до Великодня, але нічого у них не вийде Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Росіяни готуються до вирішальної битви, вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні досягнення, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії в цій "операції". Вони поспішають до Великодня", - сказав глава військової розвідки.

За його словами, у росіян нічого не вийде, вони не встигнуть і Україна вистоїть. Буданов додав, що у окупантів можливі тимчасові тактичні перемоги.

"У нас багато місць, де деякі населені пункти переходять з рук в руки по 2-3 рази на добу. У Вербну неділю їм нічого не заважає здійснювати криваві вбивства, до Великодня вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і будуть продовжувати його далі", - уточнив він.

Нагадавши, США мають намір прискорити доставлення Україні боєприпасів для підготовки до битви на Донбасі.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що віддавати Донбас заради закінчення війни з Росією ніхто не збирається.

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