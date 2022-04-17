Украина не собирается отдавать Донбасс ради окончания войны с Россией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории в восточной части страны ради окончания войны с Россией. Он добавил, что украинские военные готовы сразиться с российскими войсками на Донбассе в битве, которая может повлиять на ход всей войны.

"Вот почему для нас очень важно не позволить им, стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству", - заявил он.

Зеленский сказал, что у Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если ей удастся захватить Донбасс.

"Поэтому мы понимаем, что, то что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева - с севера, из Чернигова и с этого направления - это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", - добавил президент.