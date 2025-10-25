Буданов про реальну мету російських атак на енергетику: б'ють по соціально вразливих

"Не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні. З такої причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", - сказав він.

Він наголосив, що росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян із низьким рівнем доходу. Адже люди із середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки.

"Військові та урядові структури також вже давно оснащені генераторами, але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення, які мають нижчий дохід", - зазначив він.

Він підкреслив, що Кремль ставить за мету саме соціальний тиск на Україну.

"Російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення всередині країни" - підсумував Буданов.