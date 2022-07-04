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Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Окончание войны с Россией должно стать выход Украины на свои пределы в 1991 году. Это может произойти уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года.

"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю", - объясняет Буданов.

Начальник украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

"Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия предприняла", - отметил Буданов.

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно он ответил: "Следующий год, я так считаю".

Неутешительные прогнозы союзников

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский лидерам "Большой семерки" заявил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы и попросил помочь в этом.

На что в США ответили, что считают такой сценарий нереальным и назвали три варианта развития событий.

При этом в НАТО уверены, война России против Украины будет долговременной, но Альянс обещает помочь украинцам победить агрессора.

Добавим, европейские лидеры также неоднократно говорили о риске "затяжной" войны РФ против Украины.

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