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Буданов о работе HIMARS: россияне знают, что им конец

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 июля 2022 19:02
Буданов о работе HIMARS: россияне знают, что им конец Фото: Кирилл Буданов, руководитель ГУР МО Украины (gur.mil.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В Украине осталось не так много дальнобойных систем "Точка-У". Однако им пришли на замену пусковые установки HIMARS. И украинские военные знают, как применить дальнобойные боеприпасы к этим пусковым установкам.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как отметил Буданов, самой дальнобойной системой, которая сейчас находится в арсенале Украины, является "Точка-У", система советских времен с максимальной дальностью около 75 миль, но их осталось очень мало. Но пока, сказал он, в Украине есть HIMARS.

"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И русские знают, что в любом случае с этим оружием им конец.

Напомним, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

Ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее количество систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

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