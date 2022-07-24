Буданов о работе HIMARS: россияне знают, что им конец

В Украине осталось не так много дальнобойных систем "Точка-У". Однако им пришли на замену пусковые установки HIMARS. И украинские военные знают, как применить дальнобойные боеприпасы к этим пусковым установкам.

Как отметил Буданов, самой дальнобойной системой, которая сейчас находится в арсенале Украины, является "Точка-У", система советских времен с максимальной дальностью около 75 миль, но их осталось очень мало. Но пока, сказал он, в Украине есть HIMARS.

"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И русские знают, что в любом случае с этим оружием им конец.