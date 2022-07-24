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Буданов про роботу HIMARS: росіяни знають, що їм кінець

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Україна, Неділя 24 липня 2022 19:02
Буданов про роботу HIMARS: росіяни знають, що їм кінець Фото: Кирило Буданов, керівник ГУР МО України (gur.mil.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Україні лишилося не так багато далекобійних систем "Точка-У". Однак їм прийшли на заміну пускові установки HIMARS. І українські військові знають, як застосувати далекобійні боєприпаси до цих пускових установок.

Про це заявив глава ГУР МО України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як зазначив Буданов, найдальнобійнішою системою, яка зараз перебуває в арсеналі України, є "Точка-У", система радянських часів з максимальною дальністю близько 75 миль, але їх залишилося дуже мало. Але поки що, сказав він, в Україні є HIMARS.

"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми будемо використовувати їх. І росіяни знають, що у будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - сказав керівник української розвідки.

Нагадаємо, Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.

Раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

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