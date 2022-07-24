Буданов про роботу HIMARS: росіяни знають, що їм кінець

В Україні лишилося не так багато далекобійних систем "Точка-У". Однак їм прийшли на заміну пускові установки HIMARS. І українські військові знають, як застосувати далекобійні боєприпаси до цих пускових установок.

Як зазначив Буданов, найдальнобійнішою системою, яка зараз перебуває в арсеналі України, є "Точка-У", система радянських часів з максимальною дальністю близько 75 миль, але їх залишилося дуже мало. Але поки що, сказав він, в Україні є HIMARS.

"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми будемо використовувати їх. І росіяни знають, що у будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - сказав керівник української розвідки.