Буданов пропонує партнерам України співпрацю у перехопленні реактивних дронів

Україна пропонує партнерство у сфері технологій

Країни, які мають чинні угоди щодо співпраці з Україною у сфері дронів, могли б домовитися про доступ до новітніх технологій Києва. Йдеться про протидіїю новим російським реактивним дронам, зазначив Буданов.

Глава ОПУ каже, що Україна вже застосовує свою нову технологію перехоплення у бойових умовах. Тепер справа за швидким масштабуванням виробництва до настання найскладнішої частини зими.

За словами Буданова, ця технологія у більшості випадків може перехоплювати російські реактивні "Шахеди". Проте головним викликом залишається її виробництво у достатньо великих обсягах.

"Йдеться не про якийсь конкретний продукт, а про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції", - сказав Буданов.

Він вважає, що кожен партнер, хто уклав з Україною угоди щодо дронів, має право продовжувати переговори щодо конкретних продуктів.

Також Буданов впевнений, що Україна зможе досягти необхідного рівня виробництва до зими. Терміновість цих перегонів вже очевидна, каже він.