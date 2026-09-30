Буданов предлагает партнерам Украины сотрудничество в перехвате реактивных дронов

Украина предлагает партнерство в сфере технологий

Страны, имеющие действующие соглашения о сотрудничестве с Украиной в сфере дронов, могли бы договориться о доступе к новейшим технологиям Киева. Речь идет о противодействии новым российским реактивным дронам, отметил Буданов.

Глава ОПУ говорит, что Украина уже применяет свою новую технологию перехвата в боевых условиях. Теперь дело за быстрым масштабированием производства до наступления самой сложной части зимы.

По словам Буданова, эта технология в большинстве случаев может перехватывать российские "Шахеды". Однако главным вызовом остается ее производство в достаточно больших объемах.

"Речь идет не о каком-то конкретном продукте, а о принципе сотрудничества между странами в отношении подобной продукции", - сказал Буданов.

Он считает, что каждый партнер, заключивший с Украиной соглашения по дронам, имеет право продолжать переговоры по конкретным продуктам.

Также Буданов уверен, что Украина сможет добиться необходимого уровня производства к зиме. Срочность этой гонки уже очевидна, говорит он.