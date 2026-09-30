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Буданов пропонує партнерам України співпрацю у перехопленні реактивних дронів

18:58 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Буданов пропонує партнерам України співпрацю у перехопленні реактивних дронів Фото: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)
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Україна може надати своїм партнерам нові технології з перехоплення реактивних дронів. Адже ці розробки потребують великих коштів на масштабування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника Офісу Президента Кирила Буданова Euronews.

Україна пропонує партнерство у сфері технологій

Країни, які мають чинні угоди щодо співпраці з Україною у сфері дронів, могли б домовитися про доступ до новітніх технологій Києва. Йдеться про протидіїю новим російським реактивним дронам, зазначив Буданов.

Глава ОПУ каже, що Україна вже застосовує свою нову технологію перехоплення у бойових умовах. Тепер справа за швидким масштабуванням виробництва до настання найскладнішої частини зими.

За словами Буданова, ця технологія у більшості випадків може перехоплювати російські реактивні "Шахеди". Проте головним викликом залишається її виробництво у достатньо великих обсягах.

"Йдеться не про якийсь конкретний продукт, а про принцип співпраці між країнами щодо подібної продукції", - сказав Буданов.

Він вважає, що кожен партнер, хто уклав з Україною угоди щодо дронів, має право продовжувати переговори щодо конкретних продуктів.

Також Буданов впевнений, що Україна зможе досягти необхідного рівня виробництва до зими. Терміновість цих перегонів вже очевидна, каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Буданов заявив: Україна потребує розширених можливостей Starlink і Starshield, щоб протидіяти російським ракетним комплексам.

Крім того, Буданов каже, що Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців.

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