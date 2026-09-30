ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Буданов предлагает партнерам Украины сотрудничество в перехвате реактивных дронов

18:58 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Буданов предлагает партнерам Украины сотрудничество в перехвате реактивных дронов Фото: Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина может предоставить своим партнерам новые технологии по перехвату реактивных дронов. Ведь эти разработки нуждаются в больших средствах на масштабирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова Euronews.

Украина предлагает партнерство в сфере технологий

Страны, имеющие действующие соглашения о сотрудничестве с Украиной в сфере дронов, могли бы договориться о доступе к новейшим технологиям Киева. Речь идет о противодействии новым российским реактивным дронам, отметил Буданов.

Глава ОПУ говорит, что Украина уже применяет свою новую технологию перехвата в боевых условиях. Теперь дело за быстрым масштабированием производства до наступления самой сложной части зимы.

По словам Буданова, эта технология в большинстве случаев может перехватывать российские "Шахеды". Однако главным вызовом остается ее производство в достаточно больших объемах.

"Речь идет не о каком-то конкретном продукте, а о принципе сотрудничества между странами в отношении подобной продукции", - сказал Буданов.

Он считает, что каждый партнер, заключивший с Украиной соглашения по дронам, имеет право продолжать переговоры по конкретным продуктам.

Также Буданов уверен, что Украина сможет добиться необходимого уровня производства к зиме. Срочность этой гонки уже очевидна, говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Буданов заявил: Украина нуждается в расширенных возможностях Starlink и Starshield, чтобы противодействовать российским ракетным комплексам.

Кроме того, Буданов говорит, что Украина начнет массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кирилл Буданов Война России против Украины Дрони
Новости
Украина хочет срочно рассмотреть вопрос Олешек на заседании ОБСЕ
Украина хочет срочно рассмотреть вопрос Олешек на заседании ОБСЕ
Аналитика
НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"