Буданов прокоментував "пророцтво" Суркова про кінець НАТО: є ризики

Він заявив, що не до кінця вірить у довгострокову ефективність широких альянсів і більше покладається на двосторонні відносини.

"Я взагалі в широкі альянси не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але обмежений проміжок часу. Реально існувати, а не номінально, і функціонувати ефективно", - сказав Буданов.

Коментуючи заяву колишнього радника російського диктатора Володимира Путіна Владислава Суркова про можливий розпад НАТО та ЄС за аналогією з СРСР і Варшавським договором, Буданов наголосив:

"При тому, що я його (Суркова - ред.) відверто ненавиджу за все те, що він приніс сюди (в Україну - ред.)… я боюсь, що це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як воно є зараз".

Він додав, що такий розвиток подій не є неминучим, але можливим у разі відсутності рішучих дій з боку міжнародної спільноти.

"Я не кажу, що це 100% варіант. Але це один з вірогідних варіантів… Бо просто заплющувати весь час очі, кажучи "ми всі співчуваємо, Росія робить погано, Україна молодець" так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те що цьому завадити. Це штовхає всіх у питання невпевненості в майбутньому розвитку існуючих зараз геополітичних утворень", - підсумував він.

Росія готується до війни з НАТО

Минулого року повідомлялося, що над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS. В Естонії заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія.

Також генсек НАТО Марк Рютте попереджав, що Росія протягом 5 років може підготуватися до нападу на Північноатлантичний альянс.

Рютте підкреслив, що темпи виробництва зброї в Росії вищі, ніж вважали країни Заходу.

Окрім цього Буданов заявляв, що Російська Федерація планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року.