Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прийняв пропозицію президента Володимира Зеленського очолити Офіс президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Буданова.
"Прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави. Продовжую служити Україні", - написав Буданов.
Він зазначив, що вважає посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною.
"Для мене це честь і відповідальність - в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!", - наголосив Буданов.
Також він подякував всім бойовим побратимам та команді ГУР МО України за спільну роботу.
"Нам далі робити своє - бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України!" - додав новий глава ОП.
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, Український лідер Володимир Зеленський запропонував главі Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента України.
Зеленський зауважив, що Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.
Президент також доручив Буданову у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
Наразі тривають всі формальні процедури з призначення Буданова керівником ОП. Про це повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин у відповідь на питання щодо того, чи вже призначено Кирила Буданова керівником Офісу президента.