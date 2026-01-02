Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

"Прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави. Продовжую служити Україні", - написав Буданов.

Він зазначив, що вважає посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною.

"Для мене це честь і відповідальність - в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!", - наголосив Буданов.

Також він подякував всім бойовим побратимам та команді ГУР МО України за спільну роботу.

"Нам далі робити своє - бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України!" - додав новий глава ОП.