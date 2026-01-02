RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис президента

Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов принял предложение президента Владимира Зеленского возглавить Офис президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Буданова.

"Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства. Продолжаю служить Украине", - написал Буданов.

Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.

"Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!", - подчеркнул Буданов.

Также он поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

"Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины!" - добавил новый глава ОП.

 

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины

Напомним, сегодня, 2 января, Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента Украины.

Зеленский отметил, что Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

Президент также поручил Буданову во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

Сейчас продолжаются все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП. Об этом сообщил журналистам советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопрос о том, назначен ли уже Кирилл Буданов руководителем Офиса президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОфис президентаКирилл Буданов