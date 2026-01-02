Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис президента

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов принял предложение президента Владимира Зеленского возглавить Офис президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Буданова.
"Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства. Продолжаю служить Украине", - написал Буданов.
Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.
"Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!", - подчеркнул Буданов.
Также он поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.
"Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины!" - добавил новый глава ОП.
Напомним, сегодня, 2 января, Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента Украины.
Зеленский отметил, что Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.
Президент также поручил Буданову во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.
Сейчас продолжаются все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП. Об этом сообщил журналистам советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопрос о том, назначен ли уже Кирилл Буданов руководителем Офиса президента.