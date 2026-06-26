ua en ru
Пт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Буданов пояснив, чому Україні доведеться залучати мігрантів

10:30 26.06.2026 Пт
2 хв
Україні потрібні іноземні фахівці, бо населення скоротилось
aimg Ірина Глухова aimg Уляна Безпалько
Буданов пояснив, чому Україні доведеться залучати мігрантів Фото: Кирило Буданов (facebook.com zelenskyy.officia)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україні доведеться не лише повертати своїх громадян з-за кордону, а й залучати іноземних фахівців - без цього неможливо буде побудувати сильну економіку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Про демографічну кризу

Буданов нагадав, що у 1995-96 роках Україна мала 52 мільйони громадян. Зараз - значно менше.

"Зараз нас менше, не хочу нікого лякати, але значно менше", - сказав він.

На думку голови ОП, лише підвищенням продуктивності праці цю проблему не вирішити - демографічне навантаження на одного працюючого вже зараз критичне, а нестача робочої сили відчувається навіть під час війни.

Що робити

Буданов окреслив два шляхи:

  • повернення українців, які виїхали за кордон;
  • залучення іноземних фахівців з різних куточків світу.

"Нам доведеться і повертати громадян, і залучати фахівців з різних куточків світу. Іншого варіанту не буде", - наголосив він.

При цьому Буданов висловив оптимізм: якщо за 25 років можна втратити мільйони людей, то за правильних умов процес можна повернути назад.

"Якщо створимо правильний економічний клімат тут і відчуття безпеки - над цим можна вже працювати. Без економіки нічого не буде", - пояснив він.

Про мігрантів і інформаційні атаки

Очільник Офісу президента також прокоментував резонансні історії про нібито масову появу мігрантів на вулицях України.

За його словами, Україна є толерантною державою, де століттями мирно живуть представники різних етносів і релігій.

Історії про протести проти мігрантів він назвав інформаційною спецоперацією проти України.

"Потрібна і роз'яснювальна робота, і самосвідомість. Без цього нічого не буде. Якщо ви хочете, щоб вас хтось обдурив - вас обдурять", - підсумував Буданов.

Як відомо, тема міграції залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Поширюються чутки про масове завезення іноземних заробітчан - проте реальна картина інша.

У Міністерстві економіки підкреслювали, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом. Уряд зосереджений на поверненні українців, які виїхали за кордон.

В Інституті демографії також уточнювали, що реальні цифри говорять про тисячі іноземних працівників, а не про сотні тисяч, як стверджують чутки.

Чи замінять українців мігрантами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Офіс президента Кирило Буданов
Новини
"Побачите на днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ
"Побачите на днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ
Аналітика
Наша політика – максимальне введення офлайн навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Наша політика – максимальне введення офлайн навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ