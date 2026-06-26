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Буданов объяснил, почему Украине придется привлекать мигрантов

10:30 26.06.2026 Пт
2 мин
Украине нужны иностранные специалисты, потому что население сократилось
aimg Ирина Глухова aimg Ульяна Безпалько
Буданов объяснил, почему Украине придется привлекать мигрантов Фото: Кирилл Буданов (facebook.com zelenskyy.officia)
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Украине придется не только возвращать своих граждан из-за границы, но и привлекать иностранных специалистов - без этого невозможно будет построить сильную экономику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

О демографическом кризисе

Буданов напомнил, что в 1995-96 годах у Украины было 52 миллиона граждан. Сейчас - гораздо меньше.

"Сейчас нас меньше, не хочу никого пугать, но гораздо меньше", - сказал он.

По мнению главы ОП, только повышением производительности труда эту проблему не решить - демографическая нагрузка на одного работающего уже сейчас критическая, а недостаток рабочей силы ощущается даже во время войны.

Что делать

Буданов обозначил два пути:

  • возвращение украинцев, выехавших за границу;
  • привлечение иностранных специалистов из разных уголков мира.

"Нам придется и возвращать граждан, и привлекать специалистов из разных уголков мира. Другого варианта не будет", - подчеркнул он.

При этом Буданов выразил оптимизм: если за 25 лет можно потерять миллионы людей, то в правильных условиях процесс можно вернуть назад.

"Если создадим правильный экономический климат здесь и чувство безопасности - над этим можно уже работать. Без экономики ничего не будет", - пояснил он.

О мигрантах и информационных атаках

Глава Офиса президента также прокомментировал резонансные истории о якобы массовом появлении мигрантов на улицах Украины.

По его словам, Украина является толерантным государством, где веками мирно живут представители разных этносов и религий.

Истории о протестах против мигрантов он назвал информационной спецоперацией против Украины.

"Нужна и разъяснительная работа, и самосознание. Без этого ничего не будет. Если вы хотите, чтобы вас кто-то обманул - вас обманут", - подытожил Буданов.

Как известно, тема миграции остается одной из самых обсуждаемых в Украине. Распространяются слухи о массовом завозе иностранных работников - однако реальная картина другая.

В Министерстве экономики подчеркивали, что привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом . Правительство сосредоточено на возвращении украинцев, выехавших за границу.

В Институте демографии также уточняли, что реальные цифры говорят о тысячах иностранных работников, а не о сотнях тысяч, как утверждают слухи.

Заменят ли украинцев мигрантами - читайте в материале РБК-Украина.

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