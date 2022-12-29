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Буданов пояснив, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

З моменту деокупації Херсона українські сили ведуть запеклі бої з російськими військами навколо Бахмута. Ворог дуже хоче захопити це місто, оскільки це б відкрило б йому шляхи на інші опорні пункти на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.

За словами Буданова наступ на це місто очолює ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, нещодавно Буданов розповідав, що російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу.

Так, командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ.

Українські військові пояснюють, що Бахмут - це зараз здебільшого театр воєнних дій, де з боку ворога діє ПВК "Вагнера", але зовсім нещодавно Шойгу відправив на Донбас свою ПВК "Патріот", яка конкурує з "вагнерівцями" Пригожина.

Додамо, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння і вже кілька місяців марно намагаються "взяти місто".

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ДонбасБахмутКИрило Буданов