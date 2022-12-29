Буданов пояснив, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут

За словами Буданова наступ на це місто очолює ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, нещодавно Буданов розповідав, що російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу.

Так, командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ.

Українські військові пояснюють, що Бахмут - це зараз здебільшого театр воєнних дій, де з боку ворога діє ПВК "Вагнера", але зовсім нещодавно Шойгу відправив на Донбас свою ПВК "Патріот", яка конкурує з "вагнерівцями" Пригожина.

Додамо, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння і вже кілька місяців марно намагаються "взяти місто".

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