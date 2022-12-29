Буданов объяснил, почему россияне так стремятся захватить Бахмут

С момента деоккупации Херсона украинские силы ведут тяжелые бои с российскими войсками вокруг Бахмута. Враг очень хочет захватить этот город, поскольку это открыло бы ему пути на другие опорные пункты на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.
По словам Буданова, наступление на этот город возглавляет ЧВК "Вагнер".
Напомним, что недавно Буданов рассказывал, что российское командование и наемники объединились против Шойгу.
Так, командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ.
Украинские военные объясняют, что Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий, где со стороны врага действует ПВК "Вагнера", но совсем недавно Шойгу отправил на Донбасс свою ПВК "Патриот", конкурирующую с "вагнеровцами" Пригожина.
Добавим, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружения и уже несколько месяцев тщетно пытаются "взять город".
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