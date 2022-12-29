Буданов объяснил, почему россияне так стремятся захватить Бахмут

По словам Буданова, наступление на этот город возглавляет ЧВК "Вагнер".

Напомним, что недавно Буданов рассказывал, что российское командование и наемники объединились против Шойгу.

Так, командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ.

Украинские военные объясняют, что Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий, где со стороны врага действует ПВК "Вагнера", но совсем недавно Шойгу отправил на Донбасс свою ПВК "Патриот", конкурирующую с "вагнеровцами" Пригожина.

Добавим, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружения и уже несколько месяцев тщетно пытаются "взять город".

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