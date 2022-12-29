RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов объяснил, почему россияне так стремятся захватить Бахмут

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С момента деоккупации Херсона украинские силы ведут тяжелые бои с российскими войсками вокруг Бахмута. Враг очень хочет захватить этот город, поскольку это открыло бы ему пути на другие опорные пункты на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

По словам Буданова, наступление на этот город возглавляет ЧВК "Вагнер".

Напомним, что недавно Буданов рассказывал, что российское командование и наемники объединились против Шойгу.

Так, командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ.

Украинские военные объясняют, что Бахмут - это сейчас в основном театр военных действий, где со стороны врага действует ПВК "Вагнера", но совсем недавно Шойгу отправил на Донбасс свою ПВК "Патриот", конкурирующую с "вагнеровцами" Пригожина.

Добавим, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, военной техники и вооружения и уже несколько месяцев тщетно пытаются "взять город".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассБахмутКирилл Буданов