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Буданов пояснив, чому Росія б'ється за Бахмут

Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Бахмут для російських окупантів є місцем, де вони мають певний тактичний успіх. На фоні невдач агресор намагається показати своєму народові хоч якусь перемогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"(Бахмут - ред.) - це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається", - пояснив Буданов.

За його словами, крім того, туди додається те, що свого часу засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що він "Бахмут візьме".

Він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося", - зазначив Буданов.

На питання, чи може в разі тимчасової втрати Бахмута це може вплинути на загальну ситуацію, він сказав: "Я не буду коментувати це. За моєю ідеологією, втрата будь-чого це погано".

Нагадаємо, як заявив нещодавно президент Володимир Зеленський, Україна не відмовиться від оборони Бахмута, оскільки захоплення цього міста відкриє шлях російським окупантам до Слов'янська та Краматорська.

Тим часом аналітики ISW схиляються до думки, що російське військове керівництво вимагає від окупантів захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу.

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