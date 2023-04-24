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Буданов объяснил, почему Россия бьется за Бахмут

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Бахмут для российских оккупантов является местом, где они имеют определенный тактический успех. На фоне неудач агрессор пытается показать своему народу хоть какую-нибудь победу.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"(Бахмут - ред.) - это единственное, скажем так, место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" обществу нужно что-то показать, какую победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", - пояснил Буданов.

По его словам, кроме того, туда добавляется то, что в свое время основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что он "Бахмут возьмет".

"Он бы уже и рад отпетлять от этого, но не может. То есть здесь просто все сошлось", - отметил Буданов.

На вопрос, может ли в случае временной потери Бахмута это может повлиять на общую ситуацию, он сказал: "Я не буду комментировать это. По моей идеологии, потеря чего-либо плохо".

Напомним, как заявил недавно президент Владимир Зеленский, Украина не откажется от обороны Бахмута, поскольку захват этого города откроет путь российским оккупантам в Славянск и Краматорск.

Между тем, аналитики ISW склоняются к мнению, что российское военное руководство требует от оккупантов захвата Бахмута до начала украинского контрнаступления.

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