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Україна не відмовиться від Бахмута, це дасть окупантам шанс, - Зеленський

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 08:40
Україна не відмовиться від Бахмута, це дасть окупантам шанс, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не відмовиться від оборони Бахмута, оскільки захоплення цього міста відкриє шлях російським окупантам до Слов'янська та Краматорська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Al Arabia.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це розширить фронт і дасть російським військам і ПВК "Вагнера" шанс захопити більше наших земель", - заявив глава держави.

Зеленський відповів на заяву про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення. Він підкреслив, що захоплення Бахмута може стати трампліном для окупантів і відкриє шлях до двох міст, які важливі для Росії. Мова йде про Слов'янськ та Краматорськ.

Президент подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що вони також підтримують і себе, допомагаючи Україні.

"Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це зрозуміло всім", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що оборона Бахмута важлива для України, оскільки РФ може використати цю "перемогу" у власних інтересах. За його словами, втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісів.

При цьому аналітики ISW вважають, що російські окупанти прагнуть захопити Бахмут до початку українського контрнаступу.

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