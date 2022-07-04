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Буданов о поставках западного оружия: вопрос только во времени

Фото: глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Украина сможет получить от западных партнеров оружие, чтобы окончательно освободить территории. Однако для этого нужно время.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что украинские военные получают вооружение, но его не хватает для того, чтобы перейти в контрнаступление.

В то же время Буданов заверил, что США являются стратегическим партнером Украины и заявленные ранее объемы поставок тяжелого оружия будут переданы.

"Я считаю, что сейчас вопрос исключительно во времени", - сказал глава военной разведки.

Напомним, что президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

Кроме того, недавно в Пентагоне заявили, что выделят для Украины военную помощь на 820 млн долларов.

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