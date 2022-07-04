RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов про постачання західної зброї: питання тільки в часі

Фото: глава ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Україна зможе отримати від західних партнерів зброю, щоб остаточно звільнити території. Однак для цього потрібен час.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він зазначив, що українські військові отримують озброєння, але його не вистачає для того, щоб перейти в контрнаступ.

Водночас Буданов запевнив, що США є стратегічним партнером України і заявлені раніше обсяги постачання важкої зброї будуть передані.

"Я вважаю, що зараз питання виключно в часі", - сказав глава військової розвідки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.

Крім того, нещодавно в Пентагоні заявили, що виділять для України військову допомогу на 820 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЗброя в УкраїніВійськова допомога