Буданов про постачання західної зброї: питання тільки в часі

Україна зможе отримати від західних партнерів зброю, щоб остаточно звільнити території. Однак для цього потрібен час.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Він зазначив, що українські військові отримують озброєння, але його не вистачає для того, щоб перейти в контрнаступ.
Водночас Буданов запевнив, що США є стратегічним партнером України і заявлені раніше обсяги постачання важкої зброї будуть передані.
"Я вважаю, що зараз питання виключно в часі", - сказав глава військової розвідки.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.
Крім того, нещодавно в Пентагоні заявили, що виділять для України військову допомогу на 820 млн доларів.
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