Буданов про постачання західної зброї: питання тільки в часі

Він зазначив, що українські військові отримують озброєння, але його не вистачає для того, щоб перейти в контрнаступ.

Водночас Буданов запевнив, що США є стратегічним партнером України і заявлені раніше обсяги постачання важкої зброї будуть передані.

"Я вважаю, що зараз питання виключно в часі", - сказав глава військової розвідки.