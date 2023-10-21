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Буданов про підрозділ Kraken: почали формувати за 1,5 тижні до вторгнення РФ

Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken почали створювати за 1,5 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Військові знали, що Росія готується до війни, тому почали заздалегідь формувати підпілля.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм Дмитра Комарова "Рік Харківщина".

За його словами, за 1,5 тижні до російського вторгнення два офіцери вирушили до Харкова зі зброєю, боєприпасами, щоб поспілкуватися з місцевими. Вони почали формувати умовне підпілля і готувалися давати відсіч російським загарбникам. 

Водночас Буданов спростував інформацію, що спецпідрозділ Kraken нібито формувався з футбольних фанатів. 

"У Kraken досить різнорідна була публіка. Там були ті, кого називають фанати, хулігани, багато чого було з "Азова" ветеранів, були просто цивільні хлопці та дівчата. Це був контраст, бо раніше в нас дівчата в бойових підрозділах не воювали. А там їх було, коли я першим приїхав, дуже багато. Гендерна рівність", - заявив глава ГУР.

Успіхи Kraken

Нещодавно спецпідрозділ розвідки знищив дві вежі спостереження на території Росії.

Крім цього, спецпідрозділ Kraken знищив дроном вежу спостереження у Брянській області РФ.

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Війна Росії проти УкраїниКИрило Буданов