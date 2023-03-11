Спецпідрозділ розвідки знищив дві вежі спостереження на території Росії (відео)
Наші воїни знищили дві ворожі вежі спостереження, які ворог розташував в Курській й Брянській областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спецпідрозділу Kraken.
Автономна вежа "Муром", яку росіяни розташували в Брянській області, здатна вести спостереження 24/7 в глибину території України на відстань до 15 кілометрів. Вона реагує на будь-який рух, корегує ворожу артилерію й виконує супровід ворожих ДРГ.
Іншу ж вежу росіяни облаштували в Курській області. Обидві вежі були успішно знищені нашими військовими.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продемонстрували знищення ворожого танку дроном-камікадзе.
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