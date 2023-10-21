Буданов о подразделении Kraken: начали формировать за 1,5 недели до вторжения РФ

По его словам, за 1,5 недели до российского вторжения два офицера отправились в Харьков с оружием, боеприпасами, чтобы пообщаться с местными. Они начали формировать условное подполье и готовились давать отпор российским захватчикам.

В то же время Буданов опроверг информацию, что спецподразделение Kraken якобы формировалось из футбольных фанатов.

"У Kraken довольно разнородна была публика. Там были те, кого называют фанаты, хулиганы, многое было из "Азова" ветеранов, были просто гражданские парни и девушки. Это был контраст, потому что прежде у нас девушки в боевых подразделениях не воевали. А там их было, когда я первым приехал, очень много. Гендерное равенство", - заявил глава ГУР.

Успехи Kraken

Недавно спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России.

Помимо этого, спецподразделение Kraken уничтожило дроном башню наблюдения в Брянской области РФ.

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