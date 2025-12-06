Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні

На прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі він відповів, що будь-які чутливі процеси потребують тиші.

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони не будуть успішними. Хочеться, не хочеться - але ми можемо їх просто зірвати. Тож зачекайте", - зазначив Буданов.

Таємні переговори в Абу-Дабі

За даними західних медіа, представник США американський генерал Чарльз Дрісколл провів у Абу-Дабі закриті зустрічі з російською стороною. За даними ЗМІ, контакти були заздалегідь узгоджені дипломатичними каналами та не афішувалися через високу чутливість теми. У Пентагоні підтвердили факт перемовин, але відмовилися розкривати їхній формат чи склад російської делегації, зазначивши лише, що "робота перебуває у чутливій фазі".

Американські медіа зазначають, що зустріч в Абу-Дабі стала продовженням переговорного процесу, який стартував у Женеві. Politico писало, що там відбулися інтенсивні консультації між США, Україною та опосередковано Росією щодо оновленого мирного плану.

Початкова версія документа містила 28 пунктів, включно з положеннями про нейтральний статус України, територіальні поступки та обмеження на озброєння. Після критики з боку Києва та окремих європейських столиць план скоротили приблизно до 19 пунктів, однак ключові спірні питання залишилися.