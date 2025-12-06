Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени

На просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы требуют тишины.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется - но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите", - отметил Буданов.

Тайные переговоры в Абу-Даби

По данным западных медиа, представитель США американский генерал Чарльз Дрисколл провел в Абу-Даби закрытые встречи с российской стороной. По данным СМИ, контакты были заранее согласованы по дипломатическим каналам и не афишировались из-за высокой чувствительности темы. В Пентагоне подтвердили факт переговоров, но отказались раскрывать их формат или состав российской делегации, отметив лишь, что "работа находится в чувствительной фазе".

Американские медиа отмечают, что встреча в Абу-Даби стала продолжением переговорного процесса, который стартовал в Женеве. Politico писало, что там состоялись интенсивные консультации между США, Украиной и опосредованно Россией по обновленному мирному плану.

Первоначальная версия документа содержала 28 пунктов, включая положения о нейтральном статусе Украины, территориальные уступки и ограничения на вооружение. После критики со стороны Киева и отдельных европейских столиц план сократили примерно до 19 пунктов, однако ключевые спорные вопросы остались.