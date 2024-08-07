Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ

Через півтора-два місяці наступ РФ в Україні має завершитися. Він й так затягнувся.
Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"За півтора-два місяці основний напір (армії РФ, - ред) має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує", - сказав він.
Буданов зазначив, наступальні операції РФ наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.
"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося. Тому все залежить більше від нас самих - які будуть наші дії. Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців, і все знову повториться, чи будемо діяти на випередження", - додав глава ГУР.
Наприкінці липня командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що за місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.
Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський казав, що, зокрема, Росія провалила наступ на Харків, який розпочала 10 травня.
Додамо, що експерт Павло Нарожний у коментарі для матеріалу РБК-Україна прогнозував, що до жовтня динаміка на фронті не зміниться. ЗСУ будуть перебувати в глухій обороні, а РФ для великого просування не має ресурсів.
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