Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ

"За півтора-два місяці основний напір (армії РФ, - ред) має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує", - сказав він.

Буданов зазначив, наступальні операції РФ наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося. Тому все залежить більше від нас самих - які будуть наші дії. Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців, і все знову повториться, чи будемо діяти на випередження", - додав глава ГУР.