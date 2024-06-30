РФ провалила наступ на Харків і тепер буде терміново думати, що ще зробити, - Зеленський

Росія провалила наступ на Харків, який розпочала 10 травня. Окупанти можуть вигадати щось ще, щоб мати інформаційний виграш.

"Я думаю, вони хотіли максимально все окупувати на Харківському напрямку, включно з Харковом. У них провалився цей наступ. Так, початок був у них успішний, а потім вони втратили багато людей та техніки. Зараз вони будуть терміново думати, що можна ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш", - заявив президент.

Зеленський додав, що тактика ведення війни Росією зрозуміла, оскільки будь-який крок вперед, окупація села чи те, що від нього залишилось - це для росіян "позитив та вікно".

"Їм важливо максимально відторгувати щодо цієї війни, забрати собі максимально. Це можна робити тільки на успішній хвилі. Для цього треба окупація чогось, щоб потім сказати - ми готові. Їм треба ця пауза, щоб потім ще якийсь крок зробити", - зазначив глава держави.