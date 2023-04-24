Буданов оцінив "досягнення" росіян на фронті: не зовсім гарно для "другої армії світу"

Соледар та Бахмут

"Наскільки я пам'ятаю, з цього часу єдине, чого вони досягли - це просування в Соледарі та бойові дії в міській смузі всередині Бахмута. Ну все – це всі їхні досягнення. Порівнюємо. Якщо підвести людину з України до карти і спитати, де Соледар – не всі знають. Якщо ми з вами розмовляємо про успіхи, як там вважалося, "другої армії світу" - здається, не зовсім гарно, давайте так висловимось", - розповів Буданов.

Авдіївка

Коментуючи питання щодо досягнень росіян в Авдіївці, начальник ГУР відзначив, що окупанти стерли її з лиця землі, як й Бахмут. Ворог поставив собі за мету провести охоплення міста з північного напрямку внаслідок чого там точились локальні дії.

"Якщо я вам сказав, що далеко не кожен громадянин знайде на карті Соледар, то зі стовідсотковою впевненістю можу вам сказати, що на карті знайти Опитне і Водяне під силу тільки людям, які стикалися з тими територіями. Про що ми говоримо? "Друга армія світу" штурмує населений пункт Опитне? Це просто смішно", - розповів начальник ГУР.

Вугледар

Історія з Вугледаром, як розповів Буданов, є показовою. Ворог намагався декілька разів вести якийсь наступ, який для нього закінчився провалом.

"Це, до речі, дуже показова історія, максимально показова. Вона показова за всіма аспектами - починаючи від того, хто вів там наступ, і закінчуючи тим, до чого вони прийшли", - пояснив Буданов.

Третя спроба наступу на Вугледар

Як відзначив начальник ГУР, великої загрози захоплення міста немає.

Наступальні операції на інших ділянках фронту

Відповідаючи на питання, чи готує ворог активізацію наступальних операцій на інших ділянках, Буданов відповів, що росіяни всюди перейшли в позиційну оборону.

"Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби – це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка. І в Авдіївці, і в Мар'їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті – просто намагання стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть. Бої у лісництві в районі Луганської області – це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня", - розповів начальник ГУР.