Буданов оценил "достижения" россиян на фронте: не совсем хорошо для "второй армии мира"

Соледар и Бахмут

"Насколько я помню, с этого времени единственное, чего они достигли - это продвижение в Соледаре и боевые действия в городской полосе внутри Бахмута. Ну все - это все их достижения. Сравниваем. Если подвести человека из Украины к карте и спросить, где Соледар - не все знают. Если мы с вами разговариваем об успехах, как там считалось, "второй армии мира" - кажется, не совсем красиво, давайте так выразимся", - рассказал Буданов.

Авдеевка

Комментируя вопрос о достижениях россиян в Авдеевке, начальник ГУР отметил, что оккупанты стерли ее с лица земли, как и Бахмут. Враг поставил себе цель провести охват города с северного направления в результате чего там шли локальные действия.

"Если я вам сказал, что далеко не каждый гражданин найдет на карте Соледар, то со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что на карте найти Опытное и Водяное под силу только людям, которые сталкивались с теми территориями. О чем мы говорим: "Вторая армия мира" штурмует населенный пункт Опытное? Это просто смешно", - рассказал начальник ГУР.

Угледар

История с Угледаром, как рассказал Буданов, является показательной. Враг пытался несколько раз вести какое-то наступление, которое для него закончилось провалом.

"Это, кстати, очень показательная история, максимально показательная. Она показательна по всем аспектам - начиная от того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли", - пояснил Буданов.

Третья попытка наступления на Угледар

Как отметил начальник ГУР, большой угрозы захвата города нет.

Наступательные операции на других участках фронта

Отвечая на вопрос, готовит ли враг активизацию наступательных операций на других участках, Буданов ответил, что россияне везде перешли в позиционную оборону.

"Единственные места на фронте, где происходят их попытки - это попытка в городе Бахмут, это попытка охватить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городе Марьинка. И в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте - просто попытка стереть населенный пункт с лица земли, как говорится. Бои в лесничестве в районе Луганской области - это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", - рассказал начальник ГУР.