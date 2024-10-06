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Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами

Неділя 06 жовтня 2024 11:07
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Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов був нагороджений прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем за внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни. Відзнаку було вручено за значні досягнення воєнної розвідки у протидії агресору.

Про це заявив Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Буданов подякував Шмигалю та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР і підтримку спецслужби.

Він зазначив, що ця відзнака символізує важливість роботи кожного розвідника, які щодня працюють сміливо та наполегливо для захисту країни.

"Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", - зазначив він.

Буданов також підкреслив, що ГУР продовжує боротися за захист України та українського народу від російських окупантів і воєнних злочинців.

Фото: Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами (t.me/ChiefUkrDIU)

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. У ході зустрічі обговорювалися плани та наміри російських військ на період до кінця 2024 року.

Крім того, 28 вересня Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області та разом з командирами провів планування операцій.

Також Буданов заявив про "кратне збільшення" наземних дронів на війні.

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