ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов перевірив позиції бійців ГУР у Харківській області (фото, відео)

Харківська область, Субота 28 вересня 2024 11:04
UA EN RU
Буданов перевірив позиції бійців ГУР у Харківській області (фото, відео) Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області. Разом з командирами провів планування операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області..

Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції Сил безпеки та оборони на даних напрямках та розвинути попередній успіх.

Звільнення агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські воїни звільнили агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області.

Представник Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що це була перша подібна операція українських сил з початку повномасштабної війни. Бійці штурмом взяли під контроль великий укріпрайон та вибили з нього ворога.

У ГРУ уточнили, що під час боїв захисникам вдалося взяти у полон до 20 росіян. За словами розвідників, агрегатний завод у Вовчанську пошкоджений, але тримати оборону там ще можна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Головне управління розвідки Вовчанськ Харків
NEWS
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським