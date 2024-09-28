Буданов перевірив позиції бійців ГУР у Харківській області (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції Сил безпеки та оборони на даних напрямках та розвинути попередній успіх.

Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області..

Звільнення агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські воїни звільнили агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області.

Представник Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що це була перша подібна операція українських сил з початку повномасштабної війни. Бійці штурмом взяли під контроль великий укріпрайон та вибили з нього ворога.

У ГРУ уточнили, що під час боїв захисникам вдалося взяти у полон до 20 росіян. За словами розвідників, агрегатний завод у Вовчанську пошкоджений, але тримати оборону там ще можна.

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