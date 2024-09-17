Буданов заявив про "кратне збільшення" наземних дронів на війні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю The Economist.

За його словами, під час війни варто очікувати розвиток технологій. На його думку, цьому є просте пояснення, яке не всі промовляють в голос.

"Дрони страху не мають. Зараз уже пішов новий етап - наземні роботи, але вони тільки почали давати про себе знати. Я думаю, за цей календарний рік їх кількість кратно виросте. Тому що люди не поспішають іти в бій, скажімо так. Якщо можна послати дрон, 10 дронів, або одного солдата, завжди оберуть послати 10 дронів, повірте мені", - сказав Буданов.

Він зауважив, що розвиток технологій та технологічні інновації завжди несуть за собою контрзаходи.

"Це завжди йде поряд, повірте мені. Якщо хтось розвиває дрони, то хтось розвиватиме радіоелектронну боротьбу, і навпаки. Але оскільки, як я вам кажу, дрони стали візитною карткою цієї війни і впливатимуть в усі війни, мабуть, найближчих 50 років, це точно - значить, ці дві технології завжди йтимуть поряд, розвиток технологій і розвиток боротьби з ними, тобто РЕБ", - підкреслив Буданов.

Зброя українського виробництва

Після того, як РФ повномасштабно вторгалась в Україну, українській військові збільшили темпи виробництва зброї. Мова зокрема і про виробництво дронів. За цей час було створено як новітні повітряні дрони, так і морські та наземні.