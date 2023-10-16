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Буданов особисто бере участь у деяких спецопераціях ГУР: боєць розповів деталі однієї з них

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Спецпризначенців Головного управління розвідки нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикатися з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і їхній начальник - Кирило Буданов.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий".

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - розповів "Лютий".

За його словами, Буданов буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян здатися у полон.

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", - пригадав боєць.

Одна зі спецоперацій ГУР

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.

Так, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов розповів, що в рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації.

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ГУРКИрило БудановВійна Росії проти України