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Буданов лично участвует в некоторых спецоперациях ГУР: боец рассказал детали одной из них

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Спецназовцев Главного управления разведки нередко отправляют на задачи, где приходится сталкиваться с кратным преимуществом врага. В некоторых из операций непосредственно участвует и их начальник - Кирилл Буданов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый".

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич", - рассказал "Лютый".

По его словам, Буданов буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян сдаться в плен.

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", - вспомнил боец.

Одна из спецопераций ГУР

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Так, спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.

 

 

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ГУРКирилл БудановВойна России против Украины