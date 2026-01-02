З ГУР - в Офіс президента: що відомо про Кирила Буданова

Що відомо про перехід Буданова в ОП

Про те, що Зеленський запропонував чинному керівнику ГУР МО очолити Офіс президента України стало відомо сьогодні, 2 січня.

"Доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - написав президент на своїх сторінках в соцмережах.

Буданов згодом повідомив, що прийняв цю пропозицію та розглядає її як новий рівень відповідальності за безпеку і розвиток держави та подякував команді ГУР за спільну роботу.

"Для мене це честь і відповідальність - в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", - зазначив Буданов.

Водночас офіційного указу про його призначення Буданова на посаду керівника ОП поки що не оприлюднено.

Юні роки й освіта

Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. Навчався у столичній школі №128, у юності займався спортивним підводним плаванням та підводним орієнтуванням.

У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ і того ж року розпочав службу у воєнній розвідці України.

Надалі здобував додаткову освіту: у 2022-му - у Воєнно-дипломатичній академії імені Євгенія Березняка, у 2023 році вступив до аспірантури Острозької академії за спеціальністю "Політологія", а у 2024-му завершив курс "Стратегічна архітектура" у Києво-Могилянській бізнес-школі.

У 2024 році Київська школа економіки присвоїла Буданову звання почесного доктора за внесок у розвиток української державності та національної безпеки.

Служба та бойовий досвід

З початком російської агресії у 2014 році Буданов брав участь у бойових діях на сході України, а також у спеціальних операціях ГУР, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

У 2018-2020 роках він перебував на спеціальній роботі, деталі якої не розголошуються з міркувань безпеки.

Кар’єра в розвідці

У 2020 році Буданов став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України. 5 серпня 2020 року указом президента його призначили начальником Головного управління розвідки Міноборони України.

У 2022 році він очолив Комітет з питань розвідки при президентові України та став керівником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Звання, нагороди та поранення

Буданов тричі був поранений у боях і є повним кавалером ордена "За мужність". У вересні 2023 року Володимир Зеленський присвоїв йому звання генерал-лейтенанта. На той момент 37-річний начальник ГУР став наймолодшим генерал-лейтенантом в Україні.

8 лютого 2024 року указом президента Кирилу Буданову присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Буданов володіє кількома іноземними мовами, користується значною повагою серед українських військових та розвідників і вважається одним із найефективніших керівників української розвідки за всю історію країни.

Спроби замахів

Начальник ГУР заявляв, що пережив понад десять замахів на своє життя і не виключає, що їхня кількість може наближатися до двадцяти.

За його словами, це є наслідком активної роботи української розвідки проти ворога.

Особисте життя

Кирило Буданов одружений з Маріанною Будановою. У 2023 році вона зазнала отруєння важкими металами через їжу. Раніше Буданов повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення його дружина постійно перебуває разом із ним у робочому кабінеті, не працюючи при цьому в ГУР.