Буданов объяснил, что происходит в Беларуси и ждать ли наступления

По его словам, скопление беларусских военных на границе не является подготовкой к вторжению. Буданов отметил, что украинская разведка знала об учениях белорусской армии еще за два с половиной месяца до их начала.

При этом он заверил, что в приграничных районах находится мизерное количество российских войск, которые нельзя назвать угрозой.

"Как только она (угроза вторжения Беларуси, - ред.) появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", - заявил Буданов.