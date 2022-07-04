Планы России - это абсолютно полное уничтожение Украины, - Буданов

Как отметил Буданов, он в принципе не ориентируется на заявления кого-то из каких-то стран по планам врага. "Мы ориентируемся на свою собственную информацию", - сказал он.

По его словам, ГУР была первой, кто сказал, "что и как будет происходить".

"Поэтому с полной ответственностью могу вам заявить, планы России - это полное уничтожение Украины, абсолютное полное. А любые инсинуации на счет того, а, возможно, им хватит Донбасса, я попрошу мне даже такие вопросы не задавать. Мы не будем торговать территориями", - добавил Буданов.