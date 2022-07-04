Буданов пояснив, що відбувається в Білорусі і чи чекати наступу

За його словами, скупчення білоруських військових на кордоні не є підготовкою до вторгнення. Буданов зазначив, що українська розвідка знала про навчання білоруської армії ще за два з половиною місяці до їх початку.

При цьому він запевнив, що в прикордонних районах знаходиться мізерна кількість російських військ, які не можна назвати загрозою.

"Як тільки вона (загроза вторгнення Білорусі, - ред.) з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", - заявив Буданов.