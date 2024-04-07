Буданов відреагував на ідею Папи Римського щодо обміну "всіх на всіх" з РФ

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов підтримав ініціативу Папи Римського щодо обміну полонених за формулою "всіх на всіх". Але вказав на важливий момент.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Наприкінці березня під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".
Зазначимо, що близько року тому Буданов заявляв, що Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже "наближається до цього".
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