Буданов отреагировал на идею Папы Римского по обмену "всех на всех" с РФ

Обмен пленными "всех на всех"

В конце марта во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".

Отметим, что около года назад Буданов заявлял, что Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех" и уже "приближается к этому".

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